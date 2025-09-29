Явка на парламентских выборах в Молдавии составила более 50%

В Молдавии итоговая явка на парламентских выборах составила 52,2%. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Анжела Караман, пишет РИА Новости.

«В парламентских выборах в Молдавии приняли участие 1 608 365 человек, что составляет 52,20% от общего числа избирателей», — сказала она.

По последним данным, оппозиция Молдавии, включая Патриотический блок, получает на выборах в парламент 49,84% голосов. Правящая партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 50,16% голосов.

ПДС, предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция — 47.

До этого бывший президент страны, глава Партии социалистов Игорь Додон пригласил оппозицию на мирный митинг в центре Кишинева 29 сентября.

В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы. Участки для голосования были открыты до 21:00.

Ранее в Румынии на избирательном участке Молдавии использовали слезоточивый газ.