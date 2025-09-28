На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Финляндии ответил на слова Лаврова о войне НАТО и ЕС с Россией

Финский президент Стубб: Запад не находится в состоянии войны с Россией
Global Look Press

Европа не ведет войну с Россией, заявил в интервью CNN финский президент Александер Стубб.

В начале беседы журналистка Эрин Барнетт попросила политика отреагировать на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Три дня назад на совещании глав МИД G20 российский дипломат сказал, что «коллективный Запад» спровоцировал кризис на Украине, и ее руками НАТО и Евросоюз уже объявили РФ «настоящую войну».

Стубб счел это высказывание «типичной российской информационной войной». Он добавил, что РФ тестирует Запад разными способами — инцидентами с дронами в воздухе, инцидентами с кабелями в море, а на земле — отправкой тех, кто просит убежище.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — сказал президент Финляндии.

Неделю назад Стубб в интервью газете The Guardian сообщил, что гарантии безопасности для Украины вынудят «коалицию желающих» (объединение из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине) «воевать с Россией». По его словам, они фактически являются сдерживающим фактором, который «должен быть убедительным, а для этого он должен быть сильным».

Ранее Стубб и Джонсон устроили публичную перепалку в Киеве.

