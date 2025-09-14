На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку в Киеве

Iltalehti: Стубб и Джонсон в Киеве поспорили про Украину и ЕС
Sodiq Adelakun/Reuters

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Финляндии Александр Стубб устроили публичную перепалку на конференции в Киеве. Об этом пишет издание Iltalehti.

Разногласия между политиками начались из-за вопроса о гарантиях безопасности Украины. Финский президент напомнил экс-премьеру о выходе Великобритании из Евросоюза, а Джонсон в свою очередь упрекнул главу государства в бездействии и пустословии.

«Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе», — приводит издание слова Стубба.

Джонсон ответил, что так называемая «коалиция желающих» бездействует и не отправляет военные контингенты на Украину. Как сыронизировал Джонсон, у России в этом вопросе даже есть «право вето».

13 сентября Джонсон на фоне старинной британской пушки в Одессе в ходе своего визита на Украину пошутил об оружии, предоставленном Киеву.

9 сентября Джонсон заявил, что в конфликте вокруг Украины речь идет не о территориях, а о судьбе и идентичности республики. По его мнению, прекращение огня могло бы стать выходом из конфликта, даже если речь идет о заморозке. В то же время он признал, что в таком случае Россия оставит под контролем «значительную часть Украины». В такой ситуации президент России Владимир Путин получит «выход», а украинцы «фактически спасут свою страну и демократию».

Ранее Джонсон потребовал от The Guardian переименоваться в Pravda из-за статьи о нем.

