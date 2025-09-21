На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стубб: гарантии безопасности Украине вынудят Европу «воевать с Россией»

IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Гарантии безопасности для Украины вынудят так называемую «коалицию желающих» «воевать с Россией». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The Guardian.

«Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые обсуждаются так называемой «коалицией желающих», вынудят европейские страны, подписавшие соглашение, воевать с Россией», — пишет издание.

Финский лидер отметил, что гарантии безопасности Киеву фактически являются сдерживающим фактором, который «должен быть убедительным, а для этого он должен быть сильным».

По словам Стубба, гарантии вступят в силу только после заключения соглашения между Россией и Украиной, но подчеркнул, что у Москвы не будет права вето в отношении их формата.

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что союзники Киева практически завершили работу над гарантиями безопасности республики, осталось лишь несколько нюансов. Украинский лидер отметил, что Вашингтон «поддерживает гарантии и будет участником», но республика хочет более конкретных вещей.

Ранее глава Европарламента назвала одну из гарантий безопасности Украины.

