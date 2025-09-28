В Молдавии сообщили о подкупе голосов за партию Санду

«Бельцы 24»: в Молдавии предлагают по 50 евро за голос в пользу партии Санду

В Молдавских кафе неизвестные предлагают избирателям €50 за голос в пользу Партии действия и солидарности (ПДС) действующего президента республики Майи Санду. Подкуп зафиксирован в одном из кафе. Об этом сообщил молдавский Telegram-канал «Бельцы 24».

«В сети появились ролики из кафе, где неизвестные предлагают по 50 евро за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке (ПДС), и по 20 евро за каждого приведённого избирателя», — говорится в сообщении.

По данным канала, для получения выплаты от избирателя требуется подтверждение в виде фото заполненного бюллетеня. Инциденты были зафиксированы на видеокамеры и опубликованы в соцсетях.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. Майя Санду заявила о вмешательстве в избирательный процесс и не исключила, что результаты выборов могут быть аннулированы. Она также сообщила гражданам о коррупции на парламентских выборах и купленных голосах.

Ранее французский политик обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии.