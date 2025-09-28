Лукашенко прокомментировал ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Александр Лукашенко назвал «большой аферой» недавнее закрытие Польшей границы с Белоруссией. Слова президента республики приводит агентство БелТА.

«Менее смелые решения и их действия — закрытие границы. К чему это привело? Это афера еще большая», — сказал Лукашенко.

Несколько дней назад Польша открыла границу с Белоруссией и начала пропускать транспорт на свою территорию после возобновления работы пунктов пропуска. О решении открыть границу 23 сентября сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

Пограничная служба Польши ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Кроме того, они соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые «ежи», колючую проволоку и металлические щиты. К границе также были направлены десятки тысяч военнослужащих.

Варшава объяснила эти шаги проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября. Целью учений была названа проверка обороноспособности Союзного государства.

Ранее Лукашенко высказался о гипотетической войне Белоруссии с Польшей.