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Лукашенко высказался о войне Белоруссии с Польшей

Лукашенко: с территории Белоруссии не будет агрессии против Польши

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Белоруссия не намерена вести боевые действия с Польшей, с территории Белоруссии не будет агрессии в ее адрес. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС) завил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Нам это не надо», - подчеркнул Лукашенко.

До этого он заявлял, что для Украины на данном этапе настал момент для переговоров, в условиях, когда Запад настаивает на недопустимости победы РФ, можно «сыграть вничью».

Кроме того, он сообщал, что украинский конфликт является основным и реальным риском для Белоруссии. Он добавил, что США стремятся «сделать все», чтобы втянуть Белоруссию в конфликт.

Ранее Лукашенко оценил готовность стран НАТО воевать за Украину.

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