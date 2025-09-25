Польша открыла границу с Белоруссией и начала пропускать транспорт

Польша открыла границу с Белоруссией и начала пропускать транспорт на свою территорию после возобновления работы пунктов пропуска. Об этом сообщило белорусское агентство «БелТА».

Польские пограничники ранее очистили проезжую часть на границе от ограждения.

Пограничная служба Республики Польша ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Кроме того, они соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые «ежи», колючую проволоку и металлические щиты. К границе также были направлены десятки тысяч военнослужащих.

Варшава объяснила эти шаги проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября. Целью учений была названа проверка обороноспособности Союзного государства.

О решении открыть границу 23 сентября сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее Лукашенко связал решение Польши закрыть границу с политикой против КНР.