Польша откроет границу с Белоруссией

Власти Польши приняли решение открыть границу с Белоруссией. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск перед заседанием кабмина, трансляцию выступления вел телеканал TVP Info.

«Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией. Решение он подпишет сегодня», — сказал глава польского кабмина.

Туск добавил, что граница между государствами будет открыта в полночь со среды, 24 сентября, на четверг, 25 сентября.

Власти Польши закрыли границу с Белоруссией 12 сентября. На этом фоне на пункте пропуска «Брест» были установлены металлический забор и колючая проволока. Кроме того, Варшава направила к границе десятки тысяч военнослужащих. В Польше эти шаги связали с проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025».

22 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши закрыть границы с республикой недружественным политическим шагом в отношении КНР. Белорусский лидер добавил, что хотел бы один на один обсудить с членом Постоянного комитета Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Си данную проблему и поделиться с ним имеющейся информацией.

Ранее нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.