Польша установила забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией

Польша установила колючую проволоку в пункте пропуска на границе с Белоруссией

Власти Польши установили колючую проволоку и заграждения в одном из пограничных пунктов пропуска с Белоруссией. Об этом сообщает агентство БелТА.

Отмечается, что Польша перестала принимать транспорт из белорусского пункта пропуска «Брест» в 1:00 по местному времени. Польские силовики протянули колючую проволоку, а также возвели металлический забор на КПП.

9 сентября польский министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский отметил, что власти страны временно закроют границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября. Причиной послужило проведение совместных российско-белорусских учений «Запад-2025». Власти Белоруссии заявили протест из-за приостановки движения через госграницу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный ущерб международным партнерам Варшавы.

Ранее в Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией.