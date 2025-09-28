В Кремле оценили работу над «реанимацией» отношений между Россией и США

Песков: реанимация отношений РФ и США нужна в качестве дополнительного трека

Работа над «реанимацией» двусторонних отношений России и США нужна в качестве дополнительного трека. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает РИА Новости.

По его словам, выстаивать диалог с США нужно постепенно и терпеливо, вынуждая украинскую сторону встать на мирный путь, а европейцев — отказаться от милитаристских позиций.

«И в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних российских и американских отношений», — заявил Песков.

В ходе беседы представитель Кремля отметил, что президент США Дональд Трамп сохраняет желание поспособствовать урегулированию украинского конфликта и политическую волю для этого. Он добавил, что это желание сохраняется несмотря на противоречивые заявления американского лидера.

Помимо этого, Песков напомнил, что приглашение президента России Владимира Путина американскому коллеге приехать в Москву остается в силе. По его словам, дальше решение должна принимать американская сторона.

