На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили работу над «реанимацией» отношений между Россией и США

Песков: реанимация отношений РФ и США нужна в качестве дополнительного трека
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Работа над «реанимацией» двусторонних отношений России и США нужна в качестве дополнительного трека. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает РИА Новости.

По его словам, выстаивать диалог с США нужно постепенно и терпеливо, вынуждая украинскую сторону встать на мирный путь, а европейцев — отказаться от милитаристских позиций.

«И в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних российских и американских отношений», — заявил Песков.

В ходе беседы представитель Кремля отметил, что президент США Дональд Трамп сохраняет желание поспособствовать урегулированию украинского конфликта и политическую волю для этого. Он добавил, что это желание сохраняется несмотря на противоречивые заявления американского лидера.

Помимо этого, Песков напомнил, что приглашение президента России Владимира Путина американскому коллеге приехать в Москву остается в силе. По его словам, дальше решение должна принимать американская сторона.

Ранее на Западе заявили о неуравновешенности Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами