Песков высказался о желании Трампа поспособствовать урегулированию на Украине

Песков: у Трампа есть политическая воля и желание к урегулированию на Украине
Maxim Shemetov/Reuters

Президент США Дональд Трамп сохраняет желание поспособствовать урегулированию украинского конфликта и политическую волю для этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале.

«Трамп сохраняет свое желание поспособствовать урегулированию украинского конфликта и политическую волю на это», — заявил он.

Песков добавил, что это желание сохраняется несмотря на противоречивые заявления американского лидера.

Незадолго до этого представитель Кремля отметил, что приглашение президента России Владимира Путина американскому коллеге приехать в Москву остается в силе. По его словам, дальше решение должна принимать американская сторона.

21 сентября Трамп в эфире Fox News заявил, что разочарован Путиным в свете отсутствия прогресса в переговорах и пообещал снижать цены на нефть, чтобы «автоматически» остановить российско-украинский конфликт.

До этого президент США говорил, что его терпение в отношении российского президента «быстро иссякает».

Ранее в Кремле оценили работу над «реанимацией» отношений между Россией и США.

