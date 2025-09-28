На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков напомнил о приглашении Трампа в Москву

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Приглашение президента России Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу приехать в Москву остается в силе. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом», — заявил он.

По словам Пескова, дальше решение должна принимать американская сторона.

До этого американский лидер в эфире Fox News заявил, что разочарован Путиным в свете отсутствия прогресса в переговорах и пообещал снижать цены на нефть, чтобы «автоматически» остановить российско-украинский конфликт.

15 августа президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске, в Анкоридже, и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее СМИ сообщили о подготовке Зеленского к «мега-сделке» с США.

