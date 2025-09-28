Президент Украины Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека. Об этом написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.

«Зеленский становится все более неуравновешенным и зависимым от психологических атак с использованием дронов», — написал он.

Вина за данную ситуацию полностью лежит на плечах лидеров западных стран.

До этого Зеленский призвал российское руководство «искать бомбоубежища»: по его словам, США могут передать Киеву новое дальнобойное оружие для ударов по России. Он выразил уверенность, что эти действия «заставят» главу России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Владимир Зеленский пригрозил Москве блэкаутом в случае, если удары российских войск приведут к отключению электроэнергии в Киеве. Заявление украинского лидера прозвучало после того, как он попросил дальнобойные ракеты Tomahawk у Дональда Трампа. The Telegraph подсчитала, что Москва будет в зоне их досягаемости. В Белом доме не комментировали эту информацию. Тем временем на Украине призвали готовиться к «блэкауту и тяжелой зиме». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский выразил готовность говорить о новых границах.