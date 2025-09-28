На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иран пообещал ответить на попытки нанести ущерб стране

МИД: Иран ответит на попытки нанести ущерб стране на фоне восстановления санкций
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Тегеран ответит на попытки нанести ущерб стране на фоне восстановления санкций. Об этом сообщается в Telegram-канале главы иранского МИД.

«Вместо создания атмосферы, необходимой для дипломатии и взаимодействия, «евротройка» и США выбрали путь противостояния и создания кризиса и неверно полагают, что, враждебно прибегая к восстановлению отмененных резолюций ООН, получат новый инструмент давления», — говорится в заявлении.

До этого СБ ООН не поддержал проект резолюции, который предполагал продление на шесть месяцев отсрочки возобновления антииранских санкций. Документ был разработан совместными усилиями России и Китая. Поддержку предложению выразили четыре члена Совета Безопасности ООН, девять проголосовали против, а двое воздержались.

28 августа европейские лидеры приняли решение вернуть санкции в отношении Ирана, объясняя это прогрессом в развитии иранской ядерной программы. Данная инициатива предусматривает запуск механизма автоматического восстановления санкций (так называемый «snapback»).

Ранее в постпредстве РФ при ООН назвали незаконным возврат антииранских санкций.

