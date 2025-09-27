На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В постпредстве РФ при ООН назвали незаконным возврат антииранских санкций

Полянский: попытки возврата санкций ООН против Ирана незаконны и нежизнеспособны
true
true
true
close
MFA Russia/Global Look Press

Любые попытки восстановить санкции Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении Ирана неправомерны и нежизнеспособны. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, передает РИА Новости.

«Любые поползновения вернуть к жизни антииранские резолюции Совета Безопасности ООН, действовавшие до 2015 года, неправоверны и нежизнеспособны», — завяил он.

По словам дипломата, у ООН нет никаких оснований для возобновления ограничительных мер в отношении исламской республики. Полянский подчеркнул, что попытки восстановить их станут нарушением статьи 100 Устава ООН и заставят Москву «серьезно пересмотреть свои отношения с секретариатом».

Заместитель постпреда России при организации добавил, что Москва и Пекин сделали все возможное, чтобы избежать повторного введения санкций против Ирана, — ответственность за любые последствия ляжет на государства, проголосовавшие против проекта отсрочки рестрикций.

26 августа Совбез ООН не поддержал предложенный проект резолюции, который предполагал продление на шесть месяцев отсрочки возобновления антииранских санкций. Документ был разработан совместно РФ и Китаем. Поддержку предложению выразили четыре члена Совета Безопасности ООН, девять проголосовали против, а двое воздержались.

Ранее МИД РФ призвал страны «Евротройки» вернуться за стол переговоров с Ираном.

Все новости на тему:
Конфликт вокруг Ирана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами