В постпредстве РФ при ООН назвали незаконным возврат антииранских санкций

Любые попытки восстановить санкции Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении Ирана неправомерны и нежизнеспособны. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, передает РИА Новости.

«Любые поползновения вернуть к жизни антииранские резолюции Совета Безопасности ООН, действовавшие до 2015 года, неправоверны и нежизнеспособны», — завяил он.

По словам дипломата, у ООН нет никаких оснований для возобновления ограничительных мер в отношении исламской республики. Полянский подчеркнул, что попытки восстановить их станут нарушением статьи 100 Устава ООН и заставят Москву «серьезно пересмотреть свои отношения с секретариатом».

Заместитель постпреда России при организации добавил, что Москва и Пекин сделали все возможное, чтобы избежать повторного введения санкций против Ирана, — ответственность за любые последствия ляжет на государства, проголосовавшие против проекта отсрочки рестрикций.

26 августа Совбез ООН не поддержал предложенный проект резолюции, который предполагал продление на шесть месяцев отсрочки возобновления антииранских санкций. Документ был разработан совместно РФ и Китаем. Поддержку предложению выразили четыре члена Совета Безопасности ООН, девять проголосовали против, а двое воздержались.

Ранее МИД РФ призвал страны «Евротройки» вернуться за стол переговоров с Ираном.