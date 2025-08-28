На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о решении «евротройки» восстановить санкции против Ирана

Reuters: «евротройка» восстановит санкции против Ирана из-за ядерной программы
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Страны «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) решили восстановить санкции в отношении Тегерана в связи с иранской ядерной программой. Об этом сообщает говорится в их письме Совету Безопасности ООН, Reuters.

«Великобритания, Франция и Германия в четверг запустили 30-дневный процесс восстановления санкций ООН против Ирана в связи с его ядерной программой», — говорится в сообщении.

По данным агентства, речь идет о введении в действие механизма snapback, предполагающего восстановление санкций Совбеза ООН против Ирана. При этом отмечается, что европейцы настаивают на продолжении переговоров с Тегераном, несмотря на якобы нарушение исламской республикой соглашения 2015 года по предотвращению разработки иранского ядерного оружия.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении исламской республики, Тегеран может отказаться от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее глава МИД Ирана предупредил коллег из «евротройки» о последствиях восстановления санкций против Тегерана.

Конфликт вокруг Ирана
