СБ ООН проголосовал против отсрочки восстановления санкций против Ирана

Совет Безопасности ООН не поддержал предложенный проект резолюции, который предполагал продление на шесть месяцев отсрочки возобновления санкций против Ирана. Об этом сообщает «Интерфакс».
Данный документ был разработан совместно Россией и Китаем. Поддержку предложению выразили четыре члена Совета Безопасности ООН, девять проголосовали против, а двое воздержались.
28 августа европейские лидеры приняли решение вернуть санкции в отношении Ирана, объясняя это прогрессом в развитии иранской ядерной программы. Данная инициатива предусматривает запуск механизма автоматического восстановления санкций (так называемый «snapback»).
19 сентября Совет Безопасности ООН не принял резолюцию, направленную на продолжение отмены санкций, действующих в отношении Ирана. Против этой инициативы проголосовали делегаты из Соединенных Штатов , Франции, Соединенного Королевства, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне.
Ранее МИД РФ призвал страны «Евротройки» вернуться за стол переговоров с Ираном.