Трамп выступит с важным заявлением по Сирии

В ходе встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме американский лидер Дональд Трамп анонсировал скорое «важное заявление» касательно ситуации в Сирии. Об этом пишет ТАСС.

Трамп заявил, что Эрдоган в значительной степени «несет ответственность» за свержение Башара Асада с поста президента в декабре 2024 года, назвав это «выдающимся успехом». По мнению американского президента, новые сирийские власти являются «ставленниками» турецкого лидера.

По словам американского лидера, санкции против Сирии были сняты «по просьбе» Эрдогана, а также представителей Катара и Саудовской Аравии.

«Эти санкции были очень жесткими. Я думаю, что сегодня мы выступим с важным заявлением», - подчеркнул он.

В конце ноября 2024 года оппозиционные вооруженные группировки развернули масштабное наступление на позиции сирийской армии. К 8 декабря они вошли в Дамаск, вынудив Асада оставить президентский пост и покинуть страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа, возглавляющий группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ). 29 января 2025 года аш-Шараа провозгласил себя исполняющим обязанности президента на переходный период, который он оценил в четыре-пять лет.

Ранее посол США в Сирии заявил, что в регионе «никогда не будет мира».