На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп выступит с важным заявлением по Сирии

Трамп обещает вскоре выступить с важным заявлением по Сирии
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

В ходе встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме американский лидер Дональд Трамп анонсировал скорое «важное заявление» касательно ситуации в Сирии. Об этом пишет ТАСС.

Трамп заявил, что Эрдоган в значительной степени «несет ответственность» за свержение Башара Асада с поста президента в декабре 2024 года, назвав это «выдающимся успехом». По мнению американского президента, новые сирийские власти являются «ставленниками» турецкого лидера.

По словам американского лидера, санкции против Сирии были сняты «по просьбе» Эрдогана, а также представителей Катара и Саудовской Аравии.

«Эти санкции были очень жесткими. Я думаю, что сегодня мы выступим с важным заявлением», - подчеркнул он.

В конце ноября 2024 года оппозиционные вооруженные группировки развернули масштабное наступление на позиции сирийской армии. К 8 декабря они вошли в Дамаск, вынудив Асада оставить президентский пост и покинуть страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа, возглавляющий группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ). 29 января 2025 года аш-Шараа провозгласил себя исполняющим обязанности президента на переходный период, который он оценил в четыре-пять лет.

Ранее посол США в Сирии заявил, что в регионе «никогда не будет мира».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами