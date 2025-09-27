В Британии рассказали, что могло повлиять на позицию Трампа по Украине

Telegraph: встреча с Карлом III могла повлиять на позицию Трампа по Украине

Встреча с королем Великобритании Карлом III могла повлиять на смену позиции президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Неслучайно изменение мнения Трампа произошло так скоро после его разговоров с королем. Предполагается, что монарх обсуждал Украину на личных встречах с президентом [США] в ходе его государственного визита», — говорится в материале.

16 сентября Трамп с супругой Меланией прибыл в Великобританию со вторым визитом. У трапа их встретили принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Они подвели чету Трампов к Карлу III и королеве Камилле.

Как сообщало издание Politico, король Карл III при помощи пышного приема хотел склонить Трампа к большей поддержке Украины. В материале отмечалось, что президента и первую леди чествовали «с величайшей помпой и пышностью, которые только может предложить Британия».

