На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Карл III попробует склонить Трампа к поддержке Украины через «помпу и пышность»

Politico: Карл III попробует склонить Трампа к поддержке Украины пышным приемом
true
true
true
close
Samir Hussein/Buckingham Palace/Reuters

В ходе визита президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании в Великобританию король Карл III попробует склонить американского лидера к большей поддержке Украины пышным приемом. Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что президента и первую леди будут чествовать «с величайшей помпой и пышностью, которые только может предложить Британия». Как следует из текста, Трамп станет первым президентом США, которого официально встретят в Виндзорском замке. Кроме того, к визиту подготовили банкеты, почетные эскорты, церемониальный воздушный парад.

«Королевское обаяние» может заложить основу для того, чтобы премьер Кир Стармер смог вновь предпринять попытку убедить американского лидера усилить давление на Россию, пишет Politico.

Газета также ссылается на слова бывшего британского дипломата, который заявил, что у Карла III будет «достаточно времени», чтобы донести до Трампа нужную точку зрения.

«Не было бы ничего удивительного, если бы он воспользовался возможностью в частном порядке призвать президента более эффективно поддерживать Украину», — заявил собеседник издания.

Сегодня Дональд Трамп прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологиям и гражданской ядерной энергетике на общую сумму свыше $10 млрд.

Ранее нардеп назвал «плохой новостью» отношение к Украине в США и Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами