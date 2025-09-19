СМИ: британская лесть не помогла поменять позицию Трампа по Украине

NYT: британская лесть не изменила позиции Трампа по Украине и Газе

Лесть со стороны британских королевских особ и переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером не изменили позиции президента США Дональда Трампа по Украине и Газе. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«(Трамп – «Газета.Ru») не обещал оказать новое давление по двум вопросам безопасности, которые больше всего беспокоят Великобританию: войне России на Украине и изнурительной военной кампании Израиля в секторе Газа», — говорится в сообщении издания.

При этом дипломаты заявили, что избежание «неприятного раскола» и похвала президенту стали признаками успеха визита Трампа.

Трамп заявил, что руководство Великобритании поддержало предложение отказаться от закупок российской нефти странами Европы.

17 сентября Дональд Трамп и его жена Мелания прилетели в Великобританию. Супругов встретили у вертолета принц Уильям и Кейт Миддлтон. После этого их проводили на прием к королю Карлу III и королеве Камилле. Первая леди США появилась на публике в темно-сером костюме Christian Dior Haute Couture с юбкой, туфлях на каблуках и широкополой шерстяной шляпе фиолетового цвета.

