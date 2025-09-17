На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп прибыл в замок Виндзор для встречи с Карлом III

Kirsty Wigglesworth/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу с королем Великобритании Карлом III. Трансляцию из Виндзорского замка, где монарх принимает главу Белого дома, ведет телеканал Sky News.

На территорию замка, расположенного в графстве Беркшир под Лондоном, американский лидер прилетел на вертолете вместе с супругой Меланией. У трапа их встречал принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Они подвели чету Трампов к Карлу III и королеве Камилле. После короткого общения члены британской королевской семьи и высокопоставленные гости расселись по каретам и направились в сам замок. Во внутреннем дворе Виндзора в честь президента США был дан артиллерийский салют.

Трамп в присутствии Карла III осмотрел почетный караул гвардейцев. Затем в программе главы Белого дома запланировано общение с Его Величеством, ланч и возложение венка в часовне Святого Георга, где похоронена королева Елизавета II. Завершится день официальным приемом от имени монарха.

17 сентября Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита президента США между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологиям и гражданской ядерной энергетике на общую сумму свыше $10 млрд.

Ранее специалист прочел по губам, что Трамп сказал жене по прилете в Британию.

