Трамп прибыл в замок Виндзор для встречи с Карлом III

Трамп с женой прибыли в Виндзорский замок для встречи с королем Карлом III

Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу с королем Великобритании Карлом III. Трансляцию из Виндзорского замка, где монарх принимает главу Белого дома, ведет телеканал Sky News.

На территорию замка, расположенного в графстве Беркшир под Лондоном, американский лидер прилетел на вертолете вместе с супругой Меланией. У трапа их встречал принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Они подвели чету Трампов к Карлу III и королеве Камилле. После короткого общения члены британской королевской семьи и высокопоставленные гости расселись по каретам и направились в сам замок. Во внутреннем дворе Виндзора в честь президента США был дан артиллерийский салют.

Трамп в присутствии Карла III осмотрел почетный караул гвардейцев. Затем в программе главы Белого дома запланировано общение с Его Величеством, ланч и возложение венка в часовне Святого Георга, где похоронена королева Елизавета II. Завершится день официальным приемом от имени монарха.

17 сентября Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита президента США между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологиям и гражданской ядерной энергетике на общую сумму свыше $10 млрд.

