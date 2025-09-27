На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь Патриса Лумумбы оценила пользу многополярного мира для стран Африки

Дочь Лумумбы: многополярный мир даст Африке возможность раскрыть ее потенциал
true
true
true
close
Shutterstock

Страны Африки в полной мере могли бы раскрыть свой экономический потенциал в условиях справедливого и многополярного мира. Об этом в интервью ТАСС заявила дочь бывшего премьер-министра Демократической Республики Конго (ДРК) Патриса Лумумбы Джулиана Лумумба.

По ее словам, настало время определить приоритеты. Лумумба отметила, что ДРК обладает всеми возможностями, будь то в сфере добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, питьевой воды, за которую развернется «битва» в ближайшем будущем.

«Мы в числе мировых лидеров по запасам питьевой воды. Итак, есть потенциал для нашего продвижения гораздо дальше, куда захотим», — добавила политик.

4 сентября советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков напомнил, что Владимир Путин озвучил тезис о неизбежном переходе к многополярности еще на Мюнхенской конференции в 2007 году, и теперь он воплощается в жизнь.

Ранее Путин рассказал, каким будет мир в ближайшие десять лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами