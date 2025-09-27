Страны Африки в полной мере могли бы раскрыть свой экономический потенциал в условиях справедливого и многополярного мира. Об этом в интервью ТАСС заявила дочь бывшего премьер-министра Демократической Республики Конго (ДРК) Патриса Лумумбы Джулиана Лумумба.

По ее словам, настало время определить приоритеты. Лумумба отметила, что ДРК обладает всеми возможностями, будь то в сфере добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, питьевой воды, за которую развернется «битва» в ближайшем будущем.

«Мы в числе мировых лидеров по запасам питьевой воды. Итак, есть потенциал для нашего продвижения гораздо дальше, куда захотим», — добавила политик.

4 сентября советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков напомнил, что Владимир Путин озвучил тезис о неизбежном переходе к многополярности еще на Мюнхенской конференции в 2007 году, и теперь он воплощается в жизнь.

Ранее Путин рассказал, каким будет мир в ближайшие десять лет.