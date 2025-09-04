Президент России Владимир Путин озвучил тезис о неизбежном переходе к многополярности еще на Мюнхенской конференции, теперь он воплощается в жизнь. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА Новости на ВЭФ.

«Тезис о неизбежном переходе к многополярному мироустройству, который президент России впервые озвучил на Мюнхенской конференции, и который стал шоком для лидеров западных стран, теперь воплощается в жизнь на наших глазах», — сказал он.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многополярный мир уже наступил, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу. По его мнению, «эта многополярность не просто стучится в двери, она уже пришла». Заседание на родине организации об этом говорит, добавил президент.

Ранее Нарышкин заявил о появлении «зримого очертания» многополярности.