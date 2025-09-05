На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал, каким будет мир в ближайшие десять лет

Путин: мир в ближайшие десятилетия будет многополярным
Мир в ближайшие десятилетия будет многополярным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Он будет многополярным», — сказал глава российского государства, отвечая на вопрос о том, каким в будущем видит мир — более восточным или западным.

3 сентября Путин заявил, что контуры многополярного мира уже сложились.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многополярный мир уже наступил, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу. По его мнению, «эта многополярность не просто стучится в двери, она уже пришла».

В марте премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что мир движется к многополярности благодаря усилиям России. Однако, по его словам, западные страны начали противодействовать, в связи с чем начался конфликт на Украине.

Ранее Дугин заявил, что Трамп сам способствует формированию многополярного мира.

