Кипрский журналист заявил об активизации уловок Запада против РФ

Христофору: Запад идет на все уловки, поскольку проект Украина завершается
Владимир Вятки/РИА Новости

Элиты западных стран начали идти на все уловки против РФ, так как проект под названием «Украина» завершается. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, сейчас конфликт между Москвой и Киевом находится на этапе, когда глобалистские западные элиты пытаются извлечь из него максимальную выгоду.

«Они используют все возможные уловки, чтобы заработать как можно больше денег до того, как проект «Украина» завершится и начнется следующий», — подчеркнул Христофору.

23 сентября в столице Дании приостановили работу аэропорта в связи с обнаружением нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) недалеко от воздушной гавани. В правоохранительных органах заявили, что вблизи аэропорта заметили от двух до четырех «крупных» дронов.

В ночь на 25 сентября в королевстве временно закрыли аэропорт города Ольборг из-за «беспилотников в воздушном пространстве». Как рассказали в полиции региона Южная Ютландия, еще несколько БПЛА появились вблизи трех других воздушных гаваней. Речь идет об аэропортах Эсбьерга, Скридструпа и Сеннерборга.

Комментируя ситуацию, посол Москвы в Копенгагене Владимир Барбин выразил уверенность, что инциденты с дронами связаны с попытками спровоцировать страны — члены НАТО на прямую конфронтацию с РФ. Как сказал дипломат, российская сторона не заинтересована в эскалации напряженности в Европе, которая может закончиться непредсказуемыми последствиями.

Ранее в Кремле отреагировали на сообщения о беспилотниках в датском воздушном пространстве.

