Российский посол раскрыл причину инцидента с БПЛА над аэропортом Копенгагена

Барбин: инцидент с БПЛА в Дании нужен для провокации конфликта НАТО с Россией

Инцидент с беспилотниками над аэропортом Копенгагена демонстрирует попытку спровоцировать страны НАТО на прямую конфронтацию с Россией. Об этом рассказал посол РФ в Дании Владимир Барбин, передает официальный Telegram-канал дипмиссии.

«За инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается очевидное стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией», — заявил он.

По словам посла, потворствовать подобному поведению недопустимо. Барбин добавил, что российская сторона не заинтересована в эскалации напряженности в Европе, которая может закончиться непредсказуемыми последствиями.

Посол подчеркнул, что подозрения, озвученные в адрес России, безосновательны.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что контактировал с властями Дании по поводу инцидента с БПЛА в Дании. По его словам, на данный момент проводится расследование инцидента и отвечать на вопросы «пока очень рано».

23 сентября власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани.

По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

Ранее глава МИД Польши выступил с предупреждением в адрес России из-за БПЛА.