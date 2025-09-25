На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о появлении БПЛА еще над тремя аэропортами в Дании

Полиция Дании заявила о приближении беспилотников к трем аэропортам
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ночь на 25 сентября были замечены не только в районе аэропорта города Ольборг на севере Дании, но и около трех других воздушных гаваней на территории королевства. Об этом сообщила полиция региона Южная Ютландия в социальной сети X.

По данным правоохранительных органов, дроны появились вблизи аэропортов Сеннерборга, Эсбьерга и Скридструпа. В последнем городе находится авиабаза Королевских военно-воздушных сил Дании, на которой размещены истребители F-16 и F-35.

Несмотря на полеты БПЛА, власти не закрывали эти три аэропорта. Тем не менее в Эсбьерге и Сеннерборге было приостановлено регулярное авиасообщение. В первом населенном пункте ограничения действовали до 8:00 мск, во втором — до 9:00 мск.

В ночь на 25 сентября сервис Flightradar24 сообщил, что в Дании временно закрыли аэропорт города Ольборг из-за «беспилотников в воздушном пространстве». На этом фоне три рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Ранее в столице Дании закрыли аэропорт из-за приближения к нему дронов.

