Глава Росатома объявлен в розыск на Украине

ТАСС: СБУ объявила гендиректора компании «Росатом» Алексея Лихачева в розыск
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Гендиректора государственной энергетической корпорации «Росатом» Алексея Лихачева объявили в розыск на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно базе данных Службы безопасности Украины (СБУ), Лихачев был объявлен в розыск еще в 2024 году. Главу «Росатома» обвиняют в посягательстве на суверенитет территориальную целостность Украины.

В 2022 году Лихачева также внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

16 сентября председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову объявили в розыск на Украине. Главу ЦИК РФ также обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в соучастии в «ведении агрессивной войны».

До этого журналисты ТАСС со ссылкой на базу данных министерства внутренних дел Украины сообщили, что СБУ объявила в розыск депутата Государственной думы РФ и бывшего боксера Николая Валуева. По информации агентства, российскому депутату заочно предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее Тимати был объявлен в розыск на Украине.

