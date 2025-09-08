На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тимати объявлен в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Украинская Служба безопасности (СБУ) объявила в розыск российского рэпера Тимати (Тимура Юнусова). Соответствующие данные были внесены в базу 1 июля, сообщает РИА Новости.

В июне СБУ предъявила музыканту заочное обвинение в нарушении порядка въезда. Ему инкриминируется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.

По данным украинских правоохранительных органов, артист также внесен в базу сайта «Миротворец», который ведет список лиц, считающихся «угрозой национальной безопасности Украины».

В июне офис генерального прокурора Украины заочно объявил подозрение Тимати из-за того, что музыкант «неоднократно незаконно пересекал государственную границу Украины» и ездил в Крым. Рэпера обвиняют в нарушении части 2 статьи 332-1 УК Украины. Его подозревают в «незаконном въезде на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее с целью причинения вреда государственным интересам» Украины.

Ранее на Украине объявили в розыск певца Дениса Майданова.

