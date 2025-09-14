На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине объявили в розыск депутата Николая Валуева

СБУ объявила в розыск экс-спортсмена и депутата Николая Валуева
true
true
true
close
State Duma Russia/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы и бывшего боксера Николая Валуева. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на базу украинского МВД.

Валуева объявили в розыск в 2022 году по линии СБУ Хмельницкой области. Ему заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Ранее он был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

До этого СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею уже четвертый год включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». С 2022 года он находился в розыске на Украине. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность» страны.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами ресурса официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

Ранее сенатор Клишас объявлен в розыск на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами