На Украине объявили в розыск депутата Николая Валуева

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы и бывшего боксера Николая Валуева. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на базу украинского МВД.

Валуева объявили в розыск в 2022 году по линии СБУ Хмельницкой области. Ему заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Ранее он был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

До этого СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею уже четвертый год включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». С 2022 года он находился в розыске на Украине. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность» страны.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами ресурса официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

Ранее сенатор Клишас объявлен в розыск на Украине.