На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине объявили в розыск председателя ЦИК России Памфилову

СБУ объявила в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову объявили в розыск на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно базе данных Службы безопасности Украины (СБУ), Памфилова находится в розыске с ноября прошлого года. Главу ЦИК России обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в соучастии в «ведении агрессивной войны».

Памфилову с марта 2018 года также внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

14 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Госдумы и бывшего боксера Николая Валуева.

До этого СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею уже четвертый год включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». С 2022 года он находился в розыске на Украине. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность» страны.

Ранее Тимати порекомендовал СБУ «искать его в клубе».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами