На Украине объявили в розыск председателя ЦИК России Памфилову

Председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову объявили в розыск на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно базе данных Службы безопасности Украины (СБУ), Памфилова находится в розыске с ноября прошлого года. Главу ЦИК России обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в соучастии в «ведении агрессивной войны».

Памфилову с марта 2018 года также внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

14 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Госдумы и бывшего боксера Николая Валуева.

До этого СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею уже четвертый год включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». С 2022 года он находился в розыске на Украине. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность» страны.

