В МИД Ирана оценили перспективы переговоров после отказа ООН отсрочить санкции

МИД Ирана: дипломатические пути решения кризиса в сделке по атому еще остались

Дипломатические пути урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Ирана еще не исчерпаны, однако после отклонения Советом Безопасности (СБ) ООН российско-китайского проекта резолюции об отсрочке санкций ситуация осложнилась. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Дипломатия никогда не умрет, но сейчас все сильно осложнилось», — ответил он на вопрос журналиста о перспективах продолжения переговоров.

28 августа европейские лидеры приняли решение вернуть санкции в отношении Ирана, объясняя это прогрессом в развитии иранской ядерной программы. Данная инициатива предусматривает запуск механизма автоматического восстановления санкций (так называемый «snapback»).

Накануне СБ ООН не поддержал проект резолюции, который предполагал продление на шесть месяцев отсрочки возобновления антииранских санкций. Документ был разработан совместными усилиями России и Китая. Поддержку предложению выразили четыре члена Совета Безопасности ООН, девять проголосовали против, а двое воздержались.

Ранее в постпредстве РФ при ООН назвали незаконным возврат антииранских санкций.