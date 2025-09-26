На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Ирана призвали признать незаконным возможное восстановление санкций против страны

МИД Ирана призвал ООН признать незаконным восстановление санкций против Тегерана
true
true
true
close
Sha Dati/Global Look Press

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал секретариат Совета безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) признать незаконным возможное восстановление санкций против Тегерана. Его слова передает РИА Новости.

«Призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы... призываем генерального секретаря избегать попыток возобновить санкционные механизмы в секретариате», — заявил Аракчи во время заседания в СБ ООН.

26 сентября Совбез ООН не поддержал предложенный проект резолюции, который предполагал продление на шесть месяцев отсрочки возобновления санкций против Ирана.

28 августа европейские лидеры приняли решение вернуть санкции в отношении Ирана, объясняя это прогрессом в развитии иранской ядерной программы. Данная инициатива предусматривает запуск механизма автоматического восстановления санкций (так называемый «snapback»).

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявлял, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении исламской республики, Тегеран может отказаться от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее глава МИД Ирана предупредил коллег из «евротройки» о последствиях восстановления санкций против Тегерана.

