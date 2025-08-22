На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с коллегами из «евротройки»

МИД Ирана: Арагчи предупредил «евротройку» о последствиях восстановления санкций
Denis Balibouse/Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с коллегами из «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) предупредил о последствиях восстановления санкций в отношении Тегерана. Об этом сообщили в пресс-службе иранского внешнеполитического ведомства.

«Глава МИД нашей страны (Ирана. — «Газета.Ru») указал на юридическую и нравственную некомпетентность европейских стран из-за обращения к вышеупомянутому механизму, а также предупредил о последствиях подобных действий», — говорится в заявлении.

«Евротройка» пригрозила Ирану возвращением санкций в июле на фоне приостановки Тегераном сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. Позднее Иран согласился возобновить ядерные переговоры с Великобританией, ФРГ и Францией, которые состоялись в конце июля в Турции.

13 августа Великобритания, Германия и Франция направила в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.

Ранее Арагчи заявил о бессмысленности переговоров с «евротройкой».

Конфликт вокруг Ирана
