В Иране назвали условия отказа от сотрудничества с МАГАТЭ

Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае введения санкций
Shutterstock

В случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций Организации Объединенных Наций в отношении Ирана, со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) Тегеран может отказаться от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы также сообщили им, что в случае такого шага все сотрудничество и взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии будет полностью поставлено под угрозу и фактически прекращено», — заявил замминистра.

Недавно министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с коллегами из «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) предупредил о последствиях восстановления санкций в отношении Тегерана.

13 августа сообщалось, что Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.

Ранее США ввели санкции против иранских финтех-компаний.

