На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пять представителей программы «Время героев» заняли новые должности по итогам ЕДГ–2025

Пять представителей программы «Время героев» победили на выборах по итогам ЕДГ–2025
close
Сергей Карпухин/Reuters

Пять представителей президентской программы «Время героев» по результатам Единого дня голосования, прошедшего с 12 по 14 сентября, получили поддержку избирателей, сообщается на сайте программа.

По итогам выборов кавалер ордена Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Евгений Первышов стал главой Тамбовской области, руководитель программы «Время героев» Мария Костюк – Еврейскую автономную область, Герой РФ, участник второго потока программы «Время героев» Станислав Кочев вошел в состав Госсовета республики Коми, кавалер трех орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Евгений Вылцан стал депутатом Брянской областной думы, а кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Константин Кутейников – депутатом Тамбовской городской думы.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров выразил уверенность, что все избранные избирателями участники программы «Время героев» проявят себя с лучшей стороны на новых должностях.

«Ведь программу «Время героев» инициировал президент России Владимир Путин, и это большая ответственность для каждого, кто на ней обучается», — сказал он.

В итоге более 50 участников обучения на программе «Время героев» сейчас занимают новые руководящие должности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами