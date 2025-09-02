На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Участник программы «Время героев» назначен на ответственный пост в Дагестане

Герой России Абуталимов стал врио министра по нацполитике и делам Дагестана
true
true
true
close
Программа «Время героев»

На должность временно исполняющего обязанности министра по национальной политике и делам религий республики Дагестан назначен
Герой России, кавалер двух орденов Мужества и участник первого потока президентской программы «Время героев» Темирлан Абуталимов. Об этом сообщила пресс-служба программы.

Уточняется, что в мае прошлого года Абуталимов стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Комментируя свое назначение, новый врио министра по нацполитике и делам Дагестана отметил значимость полученных во время обучения на программе знаний для его новой работы. По мнению Абуталимова, «Время героев» является новым шагом в жизни каждого ее участника и шансом проявить себя.

«Программа помогла мне определиться с профессиональной траекторией при поддержке наставника — главы моей родной республики Дагестан Сергея Меликова. В новой должности продолжу активно работать с молодым поколением, чтобы каждый житель региона был сопричастен нашим победам и достижениям», — отметил Абуталимов.

В свою очередь, глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что стажировка Абуталимова была построена так, чтобы он познакомился с направлениями, которые ему интересны для реализации профессиональных планов.

«Назначение участника президентской программы «Время героев» — ответственный шаг на пути укрепления межнационального и межконфессионального согласия, защиты прав и свобод каждого народа и вероисповедания, а также сохранения и развития нашего культурного многообразия», — подчеркнул Меликов.

Ранее сообщалось о 48 назначениях участников первого потока программы «Время героев» на ответственные должности. В частности, Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами