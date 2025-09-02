Участник программы «Время героев» назначен на ответственный пост в Дагестане

Герой России Абуталимов стал врио министра по нацполитике и делам Дагестана

На должность временно исполняющего обязанности министра по национальной политике и делам религий республики Дагестан назначен

Герой России, кавалер двух орденов Мужества и участник первого потока президентской программы «Время героев» Темирлан Абуталимов. Об этом сообщила пресс-служба программы.

Уточняется, что в мае прошлого года Абуталимов стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Комментируя свое назначение, новый врио министра по нацполитике и делам Дагестана отметил значимость полученных во время обучения на программе знаний для его новой работы. По мнению Абуталимова, «Время героев» является новым шагом в жизни каждого ее участника и шансом проявить себя.

«Программа помогла мне определиться с профессиональной траекторией при поддержке наставника — главы моей родной республики Дагестан Сергея Меликова. В новой должности продолжу активно работать с молодым поколением, чтобы каждый житель региона был сопричастен нашим победам и достижениям», — отметил Абуталимов.

В свою очередь, глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что стажировка Абуталимова была построена так, чтобы он познакомился с направлениями, которые ему интересны для реализации профессиональных планов.

«Назначение участника президентской программы «Время героев» — ответственный шаг на пути укрепления межнационального и межконфессионального согласия, защиты прав и свобод каждого народа и вероисповедания, а также сохранения и развития нашего культурного многообразия», — подчеркнул Меликов.

Ранее сообщалось о 48 назначениях участников первого потока программы «Время героев» на ответственные должности. В частности, Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.