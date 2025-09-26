На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин и Лукашенко вышли на договоренности по газу

БелТА: Путин и Лукашенко вышли на договоренности по газу на «пятилетку»
true
true
true
close
Shutterstock

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров в Кремле вышли на договоренности по газу на «пятилетку». Об этом сообщает агентство БелТА.

Лукашенко рассказал журналистам о ходе переговоров по вопросам поставок газа республике на ближайшие пять лет.

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле днем 26 сентября. Главы государств планировали обсудить вопросы развития белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку. Кроме того, ожидалось, что президенты затронут тему строительства второй белорусской атомной электростанции.

Лукашенко отметил, что между Москвой и Минском накопилась куча вопросов. По его словам, несмотря на разговоры о частых встречах двух лидеров, «они давно уже не встречались».

Ранее Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от американцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами