БелТА: Путин и Лукашенко вышли на договоренности по газу на «пятилетку»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров в Кремле вышли на договоренности по газу на «пятилетку». Об этом сообщает агентство БелТА.

Лукашенко рассказал журналистам о ходе переговоров по вопросам поставок газа республике на ближайшие пять лет.

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле днем 26 сентября. Главы государств планировали обсудить вопросы развития белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку. Кроме того, ожидалось, что президенты затронут тему строительства второй белорусской атомной электростанции.

Лукашенко отметил, что между Москвой и Минском накопилась куча вопросов. По его словам, несмотря на разговоры о частых встречах двух лидеров, «они давно уже не встречались».

Ранее Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от американцев.