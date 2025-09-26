На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
РИА: Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы государств обсудят вопросы развития белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку. Кроме того, Путин и Лукашенко затронут тему строительства второй белорусской атомной электростанции.

С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

В Глобальном атомном форуме, проходящем в рамках «Мировой атомной недели», примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министры Армении и Эфиопии Никол Пашинян и Абий Ахмед, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн. Также на мероприятии будет присутствовать генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и представители ряда государств.

Ранее Лукашенко рассказал о готовности России делиться секретами в атомной сфере.

