Лукашенко заявил о куче вопросов между Россией и Белоруссией

Сергей Бобылев/РИА Новости

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле заявил, что между Москвой и Минском накопилась куча вопросов. Его слова передает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что, несмотря на разговоры о частых встречах двух лидеров, «они давно уже не встречались».

«И накопилась куча этих вопросов, которые мы сегодня обсудим, примем соответствующие решения», — сказал он.

Президент Белоруссии предложил Путину обсудить ряд региональных проблем.

Накануне российский президент принял в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна, премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. Кроме того, он провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Ранее Лукашенко рассказал о готовности России делиться секретами в атомной сфере.

