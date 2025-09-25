Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от американцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передаст своему российскому коллеге Владимиру Путину «определенные сообщения» от американцев. Его слова приводит БелТА.

Журналисты спросили у белорусского лидера, собирается ли он передать какое-то сообщение от представителей Вашингтона президенту РФ во время личной встречи.

«Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», — ответил Лукашенко.

При этом он подтвердил, что сообщения будут и от американцев. По словам президента Белоруссии, накопилось много вопросов, и он сможет завтра об этом рассказать журналистам.

11 сентября по поручению президента США Дональда Трампа в Минск прибыл его представитель Джон Коул с делегацией. Лукашенко поблагодарил главу Белого дома за миротворческие усилия, которых не предпринимал ни один президент США.

Ранее Лукашенко предсказал реакцию Трампа на предложение Путина по ДСНВ.