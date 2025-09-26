На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко напомнил Зеленскому, что он может потерять всю Украину

Лукашенко посоветовал Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю, успокоиться
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину посоветовал успокоиться своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю.

«Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться», — заявил Лукашенко.

Зеленский потеряет всю Украину, если не остановится, подчеркнул президент Белоруссии. Также белорусский лидер отметил, что существуют хорошие предложения по украинскому конфликту, которые, в том числе, услышаны президентом США Дональдом Трампом.

Накануне Зеленский призвал российское руководство «искать бомбоубежища»: по его словам, США могут передать Киеву новое дальнобойное оружие для ударов по России. Он выразил уверенность, что эти действия «заставят» главу России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что у России есть оружие, «от которого бомбоубежище не поможет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву мощных вооружений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами