Лукашенко напомнил Зеленскому, что он может потерять всю Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину посоветовал успокоиться своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю.

«Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться», — заявил Лукашенко.

Зеленский потеряет всю Украину, если не остановится, подчеркнул президент Белоруссии. Также белорусский лидер отметил, что существуют хорошие предложения по украинскому конфликту, которые, в том числе, услышаны президентом США Дональдом Трампом.

Накануне Зеленский призвал российское руководство «искать бомбоубежища»: по его словам, США могут передать Киеву новое дальнобойное оружие для ударов по России. Он выразил уверенность, что эти действия «заставят» главу России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что у России есть оружие, «от которого бомбоубежище не поможет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву мощных вооружений.