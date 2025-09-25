Зеленский заявил, что Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву мощных вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву вооружений, которые «заставят» главу России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом Зеленский сказал в интервью Axios.

Политик отметил, что обратился к главе Белого дома по этому поводу во время их личной встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН. По словам Зеленского, Трамп сказал ему: «Мы будем работать над этим».

«Если Россия не прекратит войну, чиновники, работающие в Кремле, должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище», — пригрозил в ответ украинский лидер.

Зеленский добавил, что Трамп поддерживает удары Украины по российской энергетике и военным заводам.

23 сентября в ходе встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Позднее американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

Ранее постпред США при ООН заявил, что Трамп «не шутит» с Россией.