«Применим оружие, от которого бомбоубежище не поможет»: в России ответили на угрозы Зеленского

Медведев пригрозил Украине оружием, от которого не защитит бомбоубежище

Владимир Зеленский призвал российское руководство «искать бомбоубежища»: по его словам, США могут передать Киеву новое дальнобойное оружие для ударов по России. Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что у РФ есть оружие, «от которого бомбоубежище не поможет». Два дня назад президент США Дональд Трамп резко изменил риторику по украинскому кризису, заявив, что Киев «может вернуть территории» — однако удары американским оружием по РФ, как пишет WSJ, он так и не разрешил.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил украинского президента Владимира Зеленского и США, что у России есть оружие, от которого не спасет бомбоубежище.

«Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — написал Медведев в своем канале в мессенджере Max.

Так он ответил на слова Зеленского, который в интервью американскому порталу Axios посоветовал российскому руководству «искать бомбоубежища».

В беседе с изданием президент Украины заявил, что американский лидер Дональд Трамп якобы допустил передачу Киеву нового дальнобойного вооружения для ударов по России, в том числе по центрам принятия решений.

«Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не прекратят войну, им это в любом случае понадобится», — сказал Зеленский.

Он также рассказал Axios, что обратился к Трампу с просьбой передать Киеву «новую систему вооружения», которая «заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров». Украинский лидер отказался раскрыть ее название перед камерами, но сказал, что Трамп якобы обещал ему «поработать над этим».

Также Зеленский утверждает, что во время двусторонней встречи в Нью-Йорке Трамп «поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары тем же».

Позиция США

Киев располагает американскими ракетами ATACMS с дальностью полета до 300 км. Осенью 2024 года администрация экс-президента США Джо Байдена сняла ограничения на применение высокоточного оружия западного производства для ударов по территории России. ВСУ несколько раз применяли эти ракетные комплексы для атак на объекты в Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.

Дональд Трамп после прихода к власти заявил, что у Вашингтона нет планов поставлять Киеву ударное вооружение большой дальности.

«Нет, мы не собираемся этого делать», — сказал Трамп в июле.

При этом 23 сентября после встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН американский лидер резко ужесточил свою риторику по российско-украинскому конфликту. Так, он заявил, что Украина могла бы «вернуть всю изначальную территорию» при поддержке Европы и, «возможно, пойти еще дальше». По информации источников телеканала CNN, столь резкая смена позиции — это попытка тактического давления на Москву с целью ускорить процесс заключения мирного соглашения.

Как пишет газета The Wall Street Journal, администрация Трампа продолжает разрешать поставки американского вооружения Украине, но по-прежнему сохраняет ограничения на его применение для ударов по территории России . WSJ утверждает, что, несмотря на ужесточение риторики, фактическая политика Белого дома в отношении конфликта не претерпела существенных изменений. Так, Трамп не намерен вводить новые масштабные санкции против РФ и значительно увеличивать объем военной помощи Киеву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тезис Трампа о том, что Украина может вернуть территории, ошибочным. Он отметил, что позиции Киева сейчас значительно хуже, чем весной 2022 года, и продолжают ухудшаться.