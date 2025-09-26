На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко обозначил главные темы обсуждения на встрече с Путиным

Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что хочет обсудить региональные проблемы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным региональные проблемы и двусторонние отношения. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Что тут скрывать, я хотел бы с вами обсудить ряд региональных проблем», — заявил он.

Лукашенко в ходе приветственного слова отметил, что давно не встречался с российским лидером, поэтому накопилось много вопросов. Кроме того, президент Белоруссии добавил, что хотел бы поговорить с Путиным о двусторонних отношениях между государствами.

Путин во время беседы с Лукашенко заявил, что работа по вопросам обеспечения безопасности Союзного Государства идет ритмично. По его словам, между государствами идет активная работа практически по всем направлениям.

Переговоры лидеров начались в Кремле 26 сентября. Главы государств обсудят вопросы развития белорусско-российских отношений и затронут тему строительства второй белорусской атомной электростанции.

Ранее Лукашенко рассказал о готовности России делиться секретами в атомной сфере.

