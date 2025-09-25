На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко рассказал о готовности России делиться секретами в атомной сфере

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Белоруссия благодарна России и ее президенту Владимиру Путину за помощь со строительством атомной электростанции (АЭС), заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, благодаря РФ Белоруссия стала по-настоящему ядерной страной, поскольку Москва всегда не против поделиться передовыми технологиями со своими партнерами.

«У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли. <...> Попробуйте опровергнуть мой тезис. В сложные времена Россия открывает нам самую секретную сферу», — заявил Лукашенко.

В настоящее время РФ обсуждает проекты строительства двух АЭС на территории еще одной страны постсоветского пространства — в Узбекистане. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, планируется возведение станций большой и малой мощности. Это первый такого рода проект в регионе Центральной Азии.

Рябков отметил, что успешная реализация проектов позволит Узбекистану совершить технологический рывок.

Ранее Путин рассказал о сотрудничестве РФ с недружественными странами в атомной сфере.

