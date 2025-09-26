На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о работе по обеспечению безопасности Союзного Государства

Путин: работа по обеспечению безопасности Союзного Государства идет ритмично
Работа по вопросам обеспечения безопасности Союзного Государства идет ритмично, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи Путин отметил, что между государствами идет активная работа практически по всем направлениям.

«То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного Государства. Кстати говоря, и здесь, как мы с вами договаривались, все ритмично, в рабочем режиме идет. Естественным образом все развивается», — добавил президент РФ.

15 сентября Лукашенко рассказал, что ресурсы Белоруссии и России разные, но в этом и сила Союзного государства.

«Вот формула успеха любой интеграции. Да, ресурсы у Беларуси и России разные. Но в этом и сила Союзного государства. Мы не дублируем друг друга, а органично дополняем, закрываем пробелы и умножаем преимущества», — добавил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко захотел посоветоваться с Путиным насчет производства ракет.

