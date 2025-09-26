На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что Россия продолжает добиваться успехов по всем направлениям

Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия добивается успехов и в военной сфере, и в экономике, и в сфере обеспечения безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

В пятницу, 26 сентября, глава государства провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой. Беседа главным образом была посвящена итогам сентябрьских выборов.

Как отметил Путин, в нынешних условиях для России втройне важна политическая стабильность и устойчивость политической системы. По его словам, граждане страны хорошо это понимают.

«Это основа того, на чем мы добиваемся успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике», — добавил президент.

В свою очередь, Памфилова рассказала главе государства, что на прошедших 12–14 сентября выборах в качестве кандидатов выдвинулись 1663 участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Из них были избраны 1035 человек. Председатель ЦИК РФ подчеркнула, что избирательная комиссия уделяет особое внимание работе с участниками СВО.

Ранее Путин выразил уверенность, что будущее РФ должно быть связано с такими людьми, как герои СВО.

